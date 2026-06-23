セブン - イレブン・ジャパンは、全国のセブン‐イレブンにて「冷たい麺」を対象とした「50円引きセール」を6月25日〜28日の4日間限定で実施する。本格的な暑さを迎えるこの時期に、買い求めやすい価格でさっぱりとしたメニューを楽しんでほしいという想いから企画されたという。「冷たい麺」50円引きセール対象カテゴリーは「調理麺」、「スパゲティ・パスタ」内の冷製パスタ、「パスタサラダその他」となっており、「カップデリ