2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和!』が2026年6月26日に公開となる（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。この度、パロディ予告編とパロディポスター2種が公開となった。『最終絶叫計画 令和!』の「パロディ予告編」と「パロディポスター」2種が公開『最終絶叫計画 令和!』は、2000年に公開されたパロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ