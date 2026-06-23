モキュメンタリー・ホラー『グレイヴ・エンカウンターズ』（2011）の監督であるスチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を手掛けた『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』（2026年7月17日公開 提供：ニューセレクト 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像と2種類のアザービジュアルが公開となった。『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』の本編映像と2種類