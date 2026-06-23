恋愛・婚活コンサルタントとして数々の女性の相談に乗ってきた筆者が、これまでに寄せられた相談の中でも“忘れられない婚活男子”を紹介。婚活に役立つありがたいアドバイス付きでお届けします。今回紹介するのは、「『俺ってメンヘラホイホイなんだよねー』自己紹介から地雷要素がにじみ出る男性」。弁護士ぞろいの合コンに「大当たりの予感!」だったのに...金曜の夜、銀座の某イタリアンで男女4対4の合コン。参加した女性のお話