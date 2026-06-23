いつでも手軽に“ちょこっと”楽しめる「一番くじちょこっと」に8月、超話題作の「超かぐや姫!」が登場します!「一番くじちょこっと 超かぐや姫!」今年1月からNetflixで配信がスタートし、SNSを中心に話題となっているオリジナルアニメ『超かぐや姫!』。日本人の誰もが知っている昔話「かぐや姫」をベースに、女子高生がバーチャル空間で音楽配信を始めるという現代ならではのストーリーを融合させた話題作です。そんな『超かぐや