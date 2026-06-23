総額1億円以上の美容整形をおこなったことを公言する自称 “大物マダムタレント” の「アレン様」こと、アレン。歯に衣着せぬ発言で高い影響力を持つが、SNSではアレンの公共の場での “迷惑行為” が物議を醸している。問題となったのは、アレンが2月に自身のYouTubeチャンネルで公開したショート動画。「都内の商業施設の上りエスカレーターで、アレンさんが降り口付近で両手を手すりに乗せ、足を浮かせてジャンプしました。