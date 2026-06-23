ジョイフルは、公式アプリの会員限定で該当のキッズメニューを半額で利用できる「キッズ半額キャンペーン」を6月26日から4日間限定で実施するとのこと。長引く物価高騰の影響で子育て世帯の家計負担が大きくなる中、家族での食事の時間を笑顔で楽しんでほしいという想いから立ち上げられた全力応援企画であるという。ジョイフル「キッズ半額キャンペーン」○6月26日から4日間限定! 店内もテイクアウトも「何度でも半額」になるキッ