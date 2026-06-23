ガシャポンにこのほど、『名探偵プリキュア!』のアクセサリーコレクションが登場。おしゃれで可愛いビジュが話題となっています。ガシャポン「名探偵プリキュア! アクセサリーコレクション」こちらが、ガシャポンの新商品「名探偵プリキュア! アクセサリーコレクション」です。『名探偵プリキュア!』に登場するアイテムが、ネックレスやブレスになって登場。また、妖精たちのリングもラインアップされていて、どれも可愛いんです!1