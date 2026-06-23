自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載をめぐる裏金事件。岐阜県選出の元参院議員・大野泰正被告に下されたのは、一部を無罪とした上で「罰金60万円の有罪判決」でした。 ■大野被告側は無罪主張…争点は“5100万円の認識” 午後1時、神妙な様子で記者会見に臨んだ元参院議員・大野泰正被告。大野泰正被告：「改めて国民の皆さまに今回の件で政治不信を招いたこと、心より深くおわび申し上げます」