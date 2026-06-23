かつて“セレブタレント”としてバラエティ番組で人気を博すも、近年はテレビでほとんど見かけることがなくなったモデルで実業家のマリエ（39）。実は活躍の場を変えて、いまだに世間の注目を集めているようで――。6月22日、マリエはInstagramを更新し、《Me vs little Ola / coordinate battle lol》と投稿。ヒョウ柄のロングスカートに白のノースリーブトップスを合わせた夏らしいコーデを披露した。ノースリーブからのぞく左肩