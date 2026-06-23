1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアを下して決勝トーナメント進出を決めた。リオネル・メッシが2ゴールで歴代最多18得点とした歴史的一戦。オーストリア選手はジャッジに不満を爆発させた。メッシのゴールでアルゼンチンが先制する直前。マックアリスターが、オーストリアのシュラーガーの背後からチェックにいき、ボールを奪取