元自衛官のお笑い芸人・やす子さん（27）が、2026年6月22日にXを更新し、防災士の資格を取得したことを報告した。SNSでは、祝福や称賛の声が上がっているほか、投稿された合格通知に記載された本名にも注目が集まっている。「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できた」やす子さんは「防災士の資格に合格しました！！ 引き続き、災害に備えて行きます！！」と報告し、合格通知の写真を公開。受験者氏名の欄には、本名の