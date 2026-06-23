スタジアムに響き渡った名曲「Livin' on a Prayer」日本代表が激闘を繰り広げたチュニジア戦。今大会から導入されている「ハイドレーションブレイク（飲水タイム）」の際に、メキシコ・モンテレイのスタジアムに流れた一曲がSNS上で話題になっている。「世界を救う」「こんなに魂が震える曲ないで」とファンの魂を揺さぶっている。流れたのは、米ロックバンド、ボン・ジョヴィの不朽の名作「Livin’ on a Prayer」。この選曲が