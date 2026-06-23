女優・渡辺真起子が22日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】一瞬オシャレ上級者の重ね着？ なんか可愛いエプロン姿 「集まってサッカー見ようぜって、週末。 久しぶりに海方面の週末。」と記した渡辺。「お手伝いの量に比例して、 エプロン、小さいぜっ。」と続けた。ワンピースの上に着けたエプロンは腰の位置あたりまで。「小さいぜっ。」もうなずけるサイズ感で