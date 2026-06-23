女優の三田寛子(60)が22日、自身のインスタグラムを更新し、女優・南野陽子(59)の誕生日を祝福した。 【写真】カワイイ＆初々しい！10代の南野陽子と三田寛子 「23日は南野陽子ちゃんのお誕生日ですおめでとうございます」とコメント。南野が映画「免許返納!?」のプロモーションも兼ねて、三田が水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の#ふらっと」(月～木、前8･30)にゲストとして