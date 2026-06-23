colyの新作スマートフォンゲームとして、夢を叶えるスパークライダー育成アドベンチャーゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』をリリース！『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式サイトが公開されたほか、各種SNSにて事前登録の受付がスタートしています。 coly 新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』 タイトル：ディズニー スパークリンク・スターズジャンル：夢を