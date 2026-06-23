様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ全6種が登場！マント姿の「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」など人気キャラクターがデザインされた、ランチタイムやお買い物、レジャーの持ち運びに便利なバッグシリーズです☆ スケーター ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５