これまでにエミー賞21冠、ゴールデングローブ賞5冠にも及ぶ栄冠を手にし、世界的な大ヒットを記録している大人気シリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズンが、6月26日から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のスターで全8話一挙独占配信。また最終シーズンは日本語吹替版も同時配信予定で、旧シーズンの吹替版も配信されている。そして今回、その最終シーズンの日本語吹替版