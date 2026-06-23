連日、大盛り上がりを見せるサッカー北中米Ｗ杯。その熱気は美浦トレセンにも届いている。ブラジル出身のフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝アルゼンチン拠点＝は「生で見られる試合はできるだけ見るようにして、見られない試合はハイライトで見ています。日本とブラジルの試合を中心に見ています」と興奮気味に明かした。両国は決勝Ｔ１回戦で対戦の可能性があり、「日本は強いからできれば当たりたくない」と苦笑い。「中村（