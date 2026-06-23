東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」にて「マーパレット・コレクション」を開催。夏限定スイーツや本格ロースト料理に加え、アレンジ自在なかき氷など、誰もが夢中になれる“選ぶ楽しさ”が満載な、夏の訪れをカラフルに彩る期間限定フェアです☆ イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」マーパレット・コレクション