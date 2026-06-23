◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）２部６位の帝京平成大が３部１位の国士舘大との初戦を延長戦の末に引き分けた。試合は１点を追う８回、２死三塁から４番・木戸脇海晴内野手（３年＝美濃加茂）の右前適時打で同点に追いつくと、３―３のまま延長戦へ突入。１２回裏には２死一、二塁のピンチを招いたが、２番手で登板した三輪圭摩