スズキは２３日、同社を世界的な自動車メーカーに押し上げ、２０２４年に９４歳で死去した鈴木修元社長の名言などを集めた「語録かるた」を２６日に発売すると発表した。「俺は中小企業のおやじ」「光と重力はタダだ」など、多くの言葉を残した鈴木氏の経営哲学を広く伝える狙いという。「と」は「どこの国でもいいから一番になりたい」。１９７８年に社長に就任した際に語った言葉で、インド市場進出のきっかけになった。「