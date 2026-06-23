タレントの大沢あかね（40）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）に出演。ずっと会いたかったという人気フリーアナウンサーを明かした。この日は元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美がゲスト。大沢は永島アナをゲストに迎え「うれしいです、来ていただけて」と感激。さらに「永島さんのことはテレビではもちろんですけれど、やはりネットでバズっているダンス