梅雨前線の活動が活発になっています。長崎県では23日夜遅くから24日昼すぎにかけて、熊本県では24日未明から昼すぎにかけて、線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれもあります。23日夜は川や崖から離れた2階以上の部屋で過ごし、最新の気象情報や自治体からの情報にも注意して身の安