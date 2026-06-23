珍しく勉強を始めた男の子。しかし、そこに可愛すぎる魔の刺客が……！絶対に勉強にならない光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で再生数21万回を超え「気持ちわかるー」「これは勉強出来ないな」などの声が寄せられました！ 【動画：『息子が珍しく勉強を始めた』と思ったら→隣に『大型犬』がいて…絶対に勉強にならない光景】 勉強を始める男の子 TikTokアカウント「@kinako_3bros」さまは、ゴールデン