捨てられてしまっていた魚、未利用魚の加工・販売やサーモンの養殖事業を手掛ける漁師が、八峰町にいます。コロナ禍やハタハタの記録的不漁といった逆境をバネにして手掛けてきた先進的な取り組みを取材しました。 ■水揚げのほとんどが“未利用魚” 八峰町の岩館漁港を拠点に漁業を営む菊地陽一さん46歳。菊地陽一船長「本当はもっと早く出るんですよ。ただちょっとね、今、油も高いし、いろんな意味で、あんまり早く出