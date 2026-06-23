アメリカ乳製品輸出協会（USDEC）は5月29日、東京都内でメディア懇談会を開催。来日したベッキー・ナイマン会長ら幹部は、日本市場を重要な輸出先と位置付け、チーズや乳たんぱく原料を中心に供給拡大への意欲を示した。アリソン・トーマス常務理事は、米国から日本への農産物輸出額が120億ドルを超え、乳製品は中国を上回る米国の第3位輸出市場となっていることに触れ「日本市場では米国産乳製品が浸透しており、今後も必要と