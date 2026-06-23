岡山大学学長選考・監察会議は、学長の任期の見直しを行ったときょう（23日）発表しました。 【写真を見る】【岡山大学】学長の任期を「原則として1期6年とし再任不可」中期計画期間開始の2年前から6年に 原則1期6年に 中期計画の策定から実施に至るまで責任を持ち、学長のリーダーシップを最大限発揮できる体制として、学長の任期を中期計画期間開始の2年前から6年とするとしています。原則として、引き続いて再