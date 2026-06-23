俳優・山下美月の公式Instagramが更新され、主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』の取材会で訪れた滋賀県大津市でのオフショットが公開された。 参考：山下美月、ライオンズユニフォームでワンバン投球自身の役・成瀬あかりと同じ衣装を披露 投稿された写真は、原作の世界観に浸る山下の姿を収めた5枚。西武ライオンズのロゴが入った野球ユニフォームをまとい、琵琶湖を背に船上のカットを先頭に、ご当