かつて睡眠は、忙しい日常のなかで削られるものでした。しかし近年、世界では睡眠に対する価値観が大きく変化しています。良質な睡眠は健康だけでなく、創造性やパフォーマンス、さらには人生の質そのものを左右する要素として再評価されるようになりました。そんな流れのなかで誕生したのが、コンディショニングブランドTENTIALと睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』によるコラボレーションです。Courtesy of TENTIALTENTIAL