ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ブリュッセル王宮前の広場で国賓として歓迎式典に臨まれました。天皇皇后両陛下は、現地時間の23日午前10時半ごろ、ベルギーのブリュッセル王宮前の広場に到着されました。天皇陛下が国王と共に儀仗隊を観たあと、天皇皇后両陛下と国王夫妻が演台の上で、軍楽隊による両国国歌の演奏を聞かれました。その後、両陛下は国王夫妻とともにブリュッセル王宮の門の前に移動し、写真撮影が行われ