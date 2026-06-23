坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、６月２３日に阪急うめだ本店にて行われた、寝具を展開するメーカー「ＴＥＮＴＩＡＬ」の掛け布団専門ＰＯＰＵＰストアの一日店長を務めるイベントに出席。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の米国遠征について意気込みを語った。同馬は６月２１日に矢作厩舎の公式Ｘにて、米国のジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競