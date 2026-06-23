ソフトバンク・中村稔弥投手が２４日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）で“緊急先発”する。予告先発で公示された。当初は台湾出身右腕の徐若熙の先発が見込まれていたが、２２日の投手練習でキャッチボールやランニングなどを行わずにベンチ裏に下がり、倉野１軍投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）は「いろいろある」とアクシデントがあったことを示唆していた。中村稔は昨年１２月の現役ドラフトでロ