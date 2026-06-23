「みちょぱ」の愛称で知られるタレントで第１子妊娠中の池田美優が２３日にＸを更新し、「だいぶ前」から産休に入ったことを明かした。「わざわざ報告もする必要ないと思ってましたが、ラジオの件で大々的にネットニュースになってたから今更ですが、もうだいぶ前にいわゆる産休と言うものに入ってます」と説明。「収録したものとかと時差があるから不思議な感じだけど毎日今しかできないゆーっくりした日々を過ごしてます