バスケットボール男子Ｂリーグは２３日、千葉Ｊが運営するアカデミー・スクールのスタッフに不適切な発言行為があったとし、クラブに対するけん責と制裁金１００万円などの制裁が決まったと発表した。事案は千葉Ｊのアカデミー・スクールの指導スタッフによるＢリーグ規約違反。関係証拠を総合しスタッフが、２０２４〜２５年度に、アカデミー・スクールの複数選手に対し、不適切な言動を繰り返し行った事実と、これらの事実に