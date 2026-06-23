◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）オリックスの宗佑磨内野手が「８番・三塁」で２試合ぶりに先発復帰した。２０日の西武戦（京セラドーム大阪）で下半身の違和感を訴え、途中交代していた正三塁手。チームは、ソフトバンク先発・上沢にここまでカード別最多の２４勝を献上している。天敵攻略のきっかけをもたらせるか。【オリックス】１番・左翼西川２番・一塁山中３番・遊撃紅林４番