ヨーロッパを記録的な熱波が襲っています。40度を超える高温に見舞われたフランスでは18人が死亡するなど被害が拡大しています。【映像】暑さを凌ぐパリの人々の様子ヨーロッパでは21日から広く熱波に覆われ、特にフランスや南ヨーロッパで高温が続いています。ロイター通信によりますと、フランス西部のボルドーでは22日、過去最高の41.9度を記録し、高温の影響で高齢者3人が亡くなったということです。南東部でも、車の中