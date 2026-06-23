特殊詐欺被害を未然に防いだとして、大阪の「関西みらい銀行・平野中央支店」の落田陽代支店長と板場千香子課長に平野警察署長から感謝状が贈られました。全解約するという顧客の申し出に「違和感」を抱いた”とっさの判断”です。 警察によりますと今年4月、70代の顧客男性から「投資信託を解約したい」と電話がありました。解約を希望したのは約8000万円余りの投資信託で「利益を確定したい」と話していたということです。 対