伝説の歌手マイケル・ジャクソンの音楽活動の軌跡や人生の舞台裏を描いた映画『Michael／マイケル』が6月12日に公開され、早くも25億円を超えるヒットとなっている。【写真】「食べ終わったら被れるのかな」映画『MICHAEL/マイケル』のポップコーンハット初週の週末興収は10.9億円で、邦画を含めた今年公開された実写作品ではNo.1の好スタートを切った。邦画が苦戦中その後の正式な興収は発表されていないものの、興収を発進