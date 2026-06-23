◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）西武は山形市きらやかスタジアムで楽天戦を戦う。前夜の同戦（東京Ｄ）では延長１２回２死でサヨナラ負けを喫し、大幅にスタメンを変更。桑原将志外野手がスタメンを外れ、茶野篤政外野手が「９番・右翼」でスタメン出場する。また、左脇腹の違和感などでベンチ外が続いていたタイラー・ネビン内野手が、交流戦が明けてから初めてベンチ入りした。先発はアラン・ワイナンス投手