副首都関連法案をめぐり自民党は、党内から反発の強い大阪都構想を後押しするための付則を削除した修正案を了承しました。【映像】都構想の付則削除を自民が了承 吉村氏の発言に反発も自民・有村総務会長「やはり高市自民党総裁として、この部会の私たちの懸念ということをちゃんと聞いて頂いた。そして維新にも交渉して頂いたということで、自民党内としてはそれを了としていく」自民・中山衆議院議員「夫婦のようなもので、夫