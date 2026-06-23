2件の暴行罪で在宅起訴されたタレントの「デヴィ夫人」こと、本名デヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁で開かれ、同被告は起訴内容をおおむね認めた。同被告は黒のワンピース、ハイヒール姿に、イヤリング、ネックレス、指輪という豪華な装飾品をまとって法廷に登場。25年2月13日に東京・渋谷区のしゃぶしゃぶ店で、当時の秘書Aさんに対してシャンパングラスやおしぼりを投げつけるなどした1件目、同年10月28日に同