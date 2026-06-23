フォークデュオ「あのねのね」のメンバーでタレントの原田伸郎（74）が23日、インスタグラムを更新。人工股関節手術を受けたことを報告した。原田は「突然のお知らせで、ごめんなさいあっラジオでは報告しましたが‥もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を6月22日にいたしました」と説明。「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました」とつづった。「