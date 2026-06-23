「鎌倉紅谷」創業の地でクラフトマンシップにふれる体験「鎌倉紅谷」は、1954年に鎌倉で創業した歴史のある菓子店。「鎌倉紅谷 八幡宮前本店（かまくらべにや はちまんぐうまえほんてん）」は、鎌倉駅から徒歩9分ほど、「鶴岡八幡宮」の手前の場所に位置しています。シックな外観と、シンボルキャラクター「リスくん」のマークが目印です。看板商品は、クルミをぎっしり詰め込んだ自家製のキャラメルを、バター香る生地ではさんで