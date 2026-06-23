東京の新たなランドマークに！オープンラッシュが続く大型複合施設Spot.1【⾼輪ゲートウェイ】高輪の注目施設に新たなミュージアムが誕生！／MoN Takanawa: The Museum of NarrativesPhoto：Yasuyuki TAKAKI⾼輪ゲートウェイ駅直結の街「TAKANAWA GATEWAY CITY（たかなわ ゲートウェイ シティ）」に、地上6階、地下3階の複合型ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン たかなわ ザ ミュージアム