ボーイズグループVIXX出身の歌手RAVIが、兵役法違反をめぐる論争から約4年ぶりに活動を再開した。RAVIは6月22日18時、各種オンライン音源サイトを通じて新デジタルシングル『녘（ニョク）』をリリースした。【写真】ラビ、失神まで演じた驚きの“兵役逃れ”​​​​​​手口『녘』は、人生の流れの中で向き合うさまざまな感情や時間を、RAVIならではの視点で表現した叙情的な雰囲気のHO