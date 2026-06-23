ENHYPENが、唯一無二の“ヴァンパイア”コンセプトを社会貢献活動と結びつけ、世界へ善良な影響力を広げた。ENHYPENは最近、世界保健機関（WHO）と協力し、グローバル献血促進キャンペーンを展開した。【注目】事務所にも内緒…ENHYPENメンバーの“善行”彼らは6月14日の「2026世界献血者デー」に合わせて、安全な血液の重要性を伝え、自発的な献血への参加を呼びかける活動を積極的に行った。（写真＝BELIFT LAB）ENHYPENその一環