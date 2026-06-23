メ～テレ（名古屋テレビ） リニア中央新幹線静岡工区について、静岡県の鈴木知事が来月「着工容認」を表明する方向で調整に入ったことがわかりました。 複数の関係者によりますと、静岡県の鈴木知事は着工を認める意向を固めました。 着工の前提となる「自然環境保全協定」をＪＲ東海と締結する方針や、着工容認の判断を、開会中の県議会最終日となる7月7日に表明する方向で調整に入ったということです。 鈴木