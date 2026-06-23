メ～テレ（名古屋テレビ） ＪＲ東海の株主総会では、リニア中央新幹線の開業時期などについて、株主から質問が相次ぎました。 名古屋市で開かれたＪＲ東海の株主総会には、およそ400人が参加しました。 リニア中央新幹線の工事の現在の状況や開業時期などについて、株主から質問がありました。 水野孝則副社長は「静岡県とは対話が必要なすべての項目について区切りがついている」としましたが、「静岡工区のト