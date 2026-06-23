提供：ウェザーニューズ 23日(火)、岡山県では朝から曇り空となりました。最高気温は23℃から24℃前後のところが多く体を動かすと蒸し暑く感じられました。香川県では朝、雨が降っていましたが昼前頃からやんで、曇り空となりました。最高気温は23℃前後でした。 一方、20日(土)に発生した台風7号が日本に近付いています。台風7号は現在、フィリピンの東を北上しています。その後、進路を東に変えて今週金曜日